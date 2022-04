MyBodyPal®

Stellen Sie sich vor, es würde gelingen die Information, die das Gehirn zum Muskel sendet nachzumachen.

Und wir könnten dem Muskel zum Beispiel die Information geben: volle Energie­verbrennung oder Muskelaufbau oder absolute Entspannung. Es wäre doch die Revolution, denn wir können unnötiges Fett verbrennen lassen, unter­entwickelte Muskeln aufbauen und sogar langwierige Verspannungen entspannen. Zudem schafft es eine einzigartige Ultraschalltechnik den Fettzellen an den Leib zu rücken.

Ein solches Wundergerät gibt es leider noch nicht. Aber mit MyBodyPal® sind wir auf dem Weg dorthin und haben schon einige Hürden genommen. Versuchen Sie es selbst, wie MyBodyPal® Ihre Muskulatur aufbauen oder entspannen kann. Und erleben Sie, wie Sie bereits bei nach der ersten Anwendung 1 bis 4 cm mess- und sichtbar an Umfang verlieren. Weil wir uns dabei so sicher sind, möchten wir Sie zu einem ersten Test einladen. Näheres erfahren Sie in Ihrem OptiLimb® Studio.